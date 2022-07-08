Активиста Павла Виноградова поместили в штрафной изолятор на 5 суток

Блогера и активиста Павла Виноградова поместили в ШИЗО на 5 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна». Правозащитники добавляют, что это произошло почти сразу после этапирования активиста в колонию № 11 в Волковыске.

28 июня КГБ внес Павла Виноградова в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В марте Минский областной суд приговорил Виноградова к 5 годам колонии. Его признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд над активистом проходил в закрытом режиме.