«Свободный профсоюз»: силовики задержали врача и завлабораторией РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Сотрудники КГБ задержали детского онколога-гематолога Юлию Жаранкову, сообщил телеграм-канал «Свободный профсоюз». Позже канал написал о задержании заведующего лабораторией генетических биотехнологий в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Александра Мелешко.

По информации пресс-службы профсоюза, Жаранкова — председательница первичной организации «Свободного Профсоюза Белорусского» в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, а Мелешко ранее входил в руководящий орган первичной организации профсоюза.

Обновлено в 20:25. Добавлена информация о задержании Александра Мелешко.