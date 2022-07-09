Мининформ заблокировал сайт издательства Arche за «распространение экстремистских материалов»

Министерство информации заблокировало сайт издательства Arche за «перепост экстремистских материалов», сообщил главный редактор издания Валерий Булгаков в фейсбуке.

«Arche.by присоединился к немалой уже компании заблокированных Министерством информации сайтов. Петля сужается. Добили/выпихнули за границу крупных, взялись добивать мелких и полуживых», — написал главред.

О каких именно «экстремистских» материалах, послуживших поводом для блокировки, идет речь — не уточняется.

На сайте издательства есть также страница одноименной электронной газеты, запущенной в сентябре 2019 года. Газета пишет на исторические, политические и социальные темы.