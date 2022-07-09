Анархиста Никиту Емельянова поместили в штрафной изолятор на 18 суток после перевода в колонию в Волковыске

Анархиста Никиту Емельянова поместили в штрафной изолятор на 18 суток после этапирования в ИК № 11 в Волковыске. Об этом «Медиазоне» рассказали родственники осужденного.

В волковысскую колонию Емельянова перевели еще 13 июня, а после на 18 суток поместили в ШИЗО — об этом он рассказал близким по телефону. Анархиста лишили короткого свидания, а также изъяли у него 22 книги, машинку для стрижки и сгущенку. Почему анархиста поместили в штрафной изолятор и лишили свидания, неизвестно.

В марте суд Ленинского района Могилева на выездном заседании в тюрьме №4 приговорил анархиста Никиту Емельянова к 2 годам колонии по обвинению в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК). По совокупности приговоров судья Оксана Ратникова назначила Емельянову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

12 октября 2020 года Емельянова приговорили к 7 годам колонии усиленного режима по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3). 27 марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до 4 лет лишения свободы в условиях строгого режима.

Суммарно Никита Емельянов провел в ШИЗО более семи месяцев. Анархист дважды держал голодовку в тюрьме №4. Первый раз — с 11 по 31 октября 2021 года, когда он протестовал из-за того, что ему отказали во встрече с ксендзом. С той же даты и по 10 ноября анархист провел в карцере. 3 ноября Емельянова все же навестил епископ.

Второй раз — с 3 по 23 февраля 2022 года. По словам его родных, первые десять дней он держал сухую голодовку, а затем начал пить воду из-за плохого самочувствия. Причина — сотрудники тюрьмы отказались передать на волю его вещи, которые хранятся на тюремном складе, а жалобу молодого человека не принимают