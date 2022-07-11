Минчанина будут судить за бросание яиц с краской в баннеры Вооруженных сил

Прокуратура Московского района города Минска передала в суд уголовное дело 48-летнего минчанина, которого обвиняют в злостном хулиганстве (части 1 и 2 статьи 339 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, минчанин в марте 2022 года неоднократно бросал в баннеры с рекламой Вооруженных сил скорлупу от яиц, в которой была краска. Следствие утверждает, что тем самым он повредил 7 баннеров, а общая сумма ущерб превысила 1,2 тыс. рублей.

Теперь обвиняемого будут судить по статье о хулиганстве, подробностей дела пресс-служба прокуратуры не дает.