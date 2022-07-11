Прокурор запросил 1,5 года лишения свободы для активистов Змитра и Насты Дашкевичей, пишет правозащитный центр «Вясна».

Сегодня их начали судить за участие в протестной акции. Следствие обвиняет их в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). По информации правозащитников, приговор паре огласят 14 июля.

23 марта в квартире Дашкевича прошел обыск. Через день суд арестовал его на 15 суток. Позже активисту предъявили обвинения по статье о нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акции 23 августа 2020 года. В апреле жену Дашкевича Насту вызвали в следственный комитет на допрос и объявили, что она тоже обвиняемая по делу о нарушении порядка.

Месяц назад у пары родился сын, у супругов есть еще трое детей.

Змицер Дашкевич — общественный активист и политик, бывший председатель «Молодого фронта».