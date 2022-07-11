МИД Беларуси вызвал шведского посла в связи с «укрывательством и скрытым вывозом» Кузнечиков

Министерство иностранных дел Беларуси вручило шведскому послу ноту в связи с «укрывательством и скрытым вывозом» Владислава и Виталия Кузнечиков, об этом говорится на сайте министерства.

В МИД также отметили, что считают действия посольства «недружественными шагами», а послу Швеции «доведены принятые беларуской стороной меры» в отношении посольства и его сотрудников.

9 июня издание «Зеркало» рассказало, что отец и сын Кузнечики, которые почти два года жили в посольстве Швеции в Беларуси, выехали из страны.

11 сентября Владислав Кузнечик записал с территории посольства Швеции видео, в котором рассказал, что боится преследования со стороны правоохранителей за участие в митинге в Витебске 6 сентября. По рассказу Кузнечика, на акции он «вытянул отца, которого били дубинками сотрудники ОМОН и к которому применили перцовый баллончик».

Позже стало известно, что против них возбуждено уголовное дело по статье о нападении на милиционера (статья 364 УК).