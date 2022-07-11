Совмин предложил ограничивать гражданам выезд из Беларуси, если он «противоречит интересам национальной безопасности»

Совет Министров внес в парламент законопроект об изменении порядка выезда из Беларуси, в котором предлагается ввести возможность ограничивать для граждан выезд из страны на шесть месяцев, если он «противоречит интересам национальной безопасности».

Законопроект о внесении изменений в закон о порядке выезда и въезда в страну для граждан Беларуси был опубликован 23 июня на национальном правовом портале, на документ обратило внимание издание «Зеркало».

В проекте также предлагается ограничивать выезд для тех граждан, в отношении которых ведется административный процесс за правонарушения против порядка управления. Такую меру предлагается ввести для обеспечения исполнения наложенных штрафов.

Кроме этого, законопроект содержит новую статью под номером 11-1, согласно которой сотрудники силовых ведомств обязаны согласовывать выезд из страны со своим руководством. Это ограничение распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил и транспортных войск, пограничников, служащих внутренних войск МВД, сотрудников милиции и органов госбезопасности, службы безопасности Александра Лукашенко, работников оперативно-аналитического центра, а также сотрудников Следственного комитета, комитета судэкспертиз и работников МЧС.

Всем вышеперечисленным по законопроекту разрешается отказывать в выезде «в целях обеспечения интересов национальной безопасности».