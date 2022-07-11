Суд в Могилеве приговорил бобруйчанина к 4,5 годам колонии за тиктоки о Лукашенко и гибели летчиков в Барановичах

Могилевский областной суд приговорил жителя Бобруйска Анатолия Яскевича к 4,5 годам колонии по обвинению в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК) за тиктоки о гибели летчиков при крушении самолета в Барановичах и видеообращения к политику, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как отмечают в центре, приговор Яскевичу вынесли еще 6 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

По версии обвинения, передают правозащитники, в мае 2021 года Яскевич, используя новость о гибели летчиков при крушении военного самолета в Барановичах, размещал в тиктоке «видеообращения, направленные на разжигание социальной розни и вражды в отношении сотрудников силовых ведомств». Кроме этого, он также опубликовал три видеообращения, в которых «оскорбил главу государства, ложно обвинил его в тяжких и особо тяжких преступлениях».

Учебный самолет Як-130 разбился в Барановичах 19 мая около 12:30. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли. Министерство обороны утверждало, что это крушение произошло из-за технической неисправности.

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб тогда рассказал, что неуправляемый самолет начал лететь в сторону города. Экипаж перешел на резервную систему управления и смог направить самолет в точку без жилых построек, но пилотам не хватило высоты для катапультирования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам (часть 2 статьи 465 УК).