Суд в Полоцком районе приговорил местного жителя к 3 годам колонии за поджог релейного шкафа

Суд в Полоцком районе приговорил местного жителя к 3 годам колонии по делу об умышленном приведении в негодность путей сообщения (часть 1 статьи 309 УК), об этом сообщила Генрокуратура.

Согласно материалам дела, ночью 15 марта полочанин на перегоне железнодорожного пути «Фариново-Загатье» повредил запорный механизм и с помощью горючей смеси поджог релейный шкаф. Как утверждает пресс-служба генпрокуратуры, мотивом для этого стала информация, «размещенная в деструктивных источниках».

Следствие также установило, что сбой в работе релейного шкафа привел к подаче ложного сигнала о занятости двух блок-участков перегона и причинил ущерб Беларуской железной дороге.