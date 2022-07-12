Жителя Барановичей приговорили к 7 годам колонии усиленного режима за наезд на милиционера

Суд в Барановичах приговорил местного жителя к 7 годам колонии усиленного режима по статье о причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции (часть 2 статьи 147 УК), сообщила «Вясна».

Правозащитники утверждают, что осужденного зовут Павел Линкевич. Согласно материалам дела, обвиняемый во время протестов наехал машиной на ногу силовика, чем нанес ему тяжкие телесные повреждения. После этого житель Барановичей уехал в Польшу, а прокуратура объявила его в международный розыск, писала пресс-служба прокуратуры. В мае 2022 года, после возвращения, его задержали, говорилось в сообщении.