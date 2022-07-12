Комитет по правам человека ООН попросил Россию не выдавать беларуску Яну Пинчук, сообщает Московская Хельсинская группа.

В решении Комитета, которое предоставили «Медиазоне» в МХГ, сказано, что в рамках правила 94 процедуры Комитета по правам человека, России «было предложено воздержаться от депортации Яны Пинчук в Беларусь», чтобы предоставить ей доступ к внутренним процедурам предоставления убежища, обеспечить её немедленный доступ к предметам первой необходимости и обеспечить защиту ее жизни, пока ее дело находится на рассмотрении Комитета.

По информации правозащитников, 13 июля состоится последний суд по выдаче Пинчук в Беларусь.

В Беларуси витеблянку Яну Пинчук обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

18 апреля Россия одобрила запрос на экстрадицию витеблянки в Беларусь. В постановлении о выдаче указано, что, по версии следствия, она руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими». По версии следствия, она размещала в каналах посты с персональными данными военнослужащих и милиционеров.

Яну Пинчук задержали 1 ноября в ее квартире по запросу беларуских властей. Через два дня суд в Петербурге арестовал девушку до 10 декабря. На тот момент было известно, что в Беларуси Пинчук обвиняют по двум статьям — о разжигании вражды и создании экстремистского формирования. В декабре 2021 года суд в Петербурге продлил ей арест до 30 апреля.