Суд в Бресте приговорил бывшего военнослужащего к 2 годам лишения свободы за аварию на полигоне

Суд Брестского района приговорил бывшего военнослужащего-срочника к 2 годам колонии с отсрочкой в один год за аварию при перевозке военной техники на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Из текста пресс-службы следует, что осужденный проходил по делу о нарушении правил вождения машины, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 464 УК).

Согласно материалам дела 20-летний военнослужащий управлял грузовым автомобилем и гаубицей, но не справился с интенсивностью движения и врезался в другую гаубицу. В результате столкновения пассажир на борте грузового автомобиля, которым управлял осужденный, получил травмы.



