Прокуратура направила в суд дело витеблянина, которого «выманили из России» и задержали за реабилитацию нацизма

Прокуратура направила в суд дело витеблянина, которого «выманили из России» и задержали по статье о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 130-1 УК), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ведомство завершило расследование и теперь 34-летнему жителю Витебска инкриминируют 5 статей Уголовного кодекса: о разжигании вражды (статья 130 УК), реабилитации нацизма (статья 130-1 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и надругательстве над государственными символами (статья 370 УК).

Ранее ГУБОПиК отчитывался о задержании 33-летнего витеблянина, которого удалось «выманить из России». Ведомство сообщало, что задержанный с сентября 2018 года размещал и хранил на своей странице «Вконтакте» материалы, «восхваляющие идеи неонацизма, коллаборационистов, действовавших на территории Беларуси в период фашистской оккупации, а также солдат нацистской Германии».

В августе прошлого года страница осужденного «Вконтакте» была признана судом «экстремистскими материалами». Речь шла о профиле «Алексей Жовнер», что доказывали данные мининформа — 6 августа суд Октябрьского района Витебска 6 августа 2021 года внес такую страницу в список экстремистских материалов.