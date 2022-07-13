СК завершил расследование дела против минчанина, которого обвиняют в администрировании 30 телеграм‑чатов

Следственный комитет завершил расследование дела против минчанина, которого обвиняют в администрировании 30 телеграм-каналов и чатов. Об этом комитет сообщил изданию «Белта».

35-летнему жителю Минска предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса: о разжигании социальной вражды (статья 130 УК), о создании организации для осуществления террористической деятельности (статья 290-4 УК), об организации массовых беспорядков (статья 293 УК), об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), о публичных призывах к захвату власти (статья 361 УК) и о руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК).

Следствие утверждает, что задержанный администрировал 30 телеграм-каналов и чатов, в которых «под видом обсуждения актуальных региональных и социально-бытовых вопросов они (участники чатов — МЗ) скрывали свою главную цель — дестабилизацию обстановки и последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем». По мнению начальника управления Следственного комитета, организация Nexta создала информационную структуру с приставкой "97", которая «охватывала население практически всех крупных городов нашей страны».

Следственный комитет также рассказал об осмотре мобильного телефона задержанного, в котором нашли «гигабайты детской порнографии». Этим, по мнению Следственного комитета, объясняются «извращенные ценности» задержанного и его «неправильная трактовка слова патриотизм».