Журналистку Катерину Андрееву осудили на 8 колонии лет за «измену государству»

Гомельский областной суд приговорил журналистку Катерину Андрееву к 8 годам колонии за «измену государству» (часть 1 статьи 356 УК), об этом сообщил «Белсат».

Суд по делу Андреевой проходил в закрытом режиме. По словам Игоря Ильяша, о его ходе не было известно ничего. До этого журналистка уже была осуждена по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). 18 февраля 2021 года суд Фрунзенского района Минска назначил ей и ее коллеге Дарье Чульцовой 2 года лишения свободы.

Никаких подробностей. Журналистку Катерину Андрееву в закрытом суде приговорили к 8 годам колонии за «измену государству»

По версии следствия, нарушение порядка в их действиях проявилось в ведении стрима с акции на «Площади Перемен» 15 ноября. Там проходила акция памяти погибшего Романа Бондаренко. Он умер в реанимации после избиения людьми в штатском, срезавшими с забора бело-красно-белые ленточки.