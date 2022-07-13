Погранслужба Украины утверждает, что задержала беларуского пограничника, который хотел воевать против России

Государственная пограничная служба Украины утверждает, что задержала беларуского пограничника, который пришел на ее территорию, чтобы воевать простив России. Об этом ведомство рассказало в комментарии «Радыё Свабода».

Также в комментарии отметили, что задержанный пограничник говорил о своих единомышленниках. «Но на приграничной зоне их выявили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь границу смог только он один», — сказали в пограничной службе.

30 июня пограничная служба Беларуси писала, что двое неизвестных намеривались незаконно пересечь границу Беларуси и Украины. Тогда же в заявлении уточнили, что одного из них удалось задержать, но «внятных пояснений относительно цели пребывания вблизи границы задержанный предоставить не смог».

12 июля «Радыё Свабода» опубликовало информацию о суде в Украине над сотрудником беларуской пограничной службы. По сведениям издания, задержанный служил главой по материальном обеспечении в Брестской приграничной группе. Говорилось, что он пересек границу за пунктом пропуска в Ковельском районе в направвлении Дубок — Хрипск. Его задержал патруль украинских пограничников и составил протокол по статье о незаконном пересечении границы (статья 204-1 Украинского кодекса об административных правонарушениях). По результатам суда он получил двое суток ареста.

В тот же день пограничная служба Беларуси опровергла возможное задержание беларуского пограничника на территории Украины. В тексте заявления говорилось, что ни один беларуский пограничник границу в Украину не пересекал. Что с одним из задержанных 29 июня со стороны Беларуси граждан, неизвестно.