Слесаря задержали за драку с милиционером в переходе станции метро «Октябрьская» в 2020 году

Слесаря задержали за драку с милиционером на переходе станции метро «Октябрьская» в 2020 году, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

На видео, выложенном в канале, слесарь рассказывает, что при переходе на станции метро «Октябрьская», он был «участником массовой драки», в ходе которой «нанес телесные повреждения» милиционеру.

Судя по описанию, речь идет о драке, которая произошла 26 октября 2020 года. Издание «Зеркало», ссылаясь на читателя, писало о том, что «забежал один мужчина в форме и стал избивать человека. Люди его отбили, а после тот мужчина стал убегать по эскалатору и его начали бить».