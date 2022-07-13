Прокурор попросил наказать журналиста Intex‑press 2,5 годами колонии; он переслал в «экстремистские» каналы фотографию военной техники

В Брестком областном суде прокурор попросил наказать 23-летнего журналиста Intex-press Юрия Гонцаревича 2,5 годами колонии по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), сообщает издание.

По версии обвинения, 2 марта Гонцаревич отправил в бот телеграм-канала «Радыё Свабода» «фотоизображения военной авиатехники, находящейся на территории аэродрома 61 истребительной авиационной базы, дислоцирующейся в Барановичах, с подписью "аэродром в Барановичах"».

Свою вину журналист признал полностью.

«Хотел показать, что в сторону Украины летают не беларуские самолеты, а российские, хотел доказать, что Беларусь не участвует в военных действиях», — объяснил свой поступок Гонцаревич.

Гонцаревича задержали 27 апреля. В «покаяльном» видео корреспондент рассказал, что отправлял фото «предположительно, российской военной техники» изданиям «Зеркало» и «Радыё Свабода». Тогда его арестовали на 10 суток по неназванной административной статье и сообщили о возбуждении уголовного дела.