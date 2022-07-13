Гендиректору Пинского мясокомбината присудили 7 лет колонии усиленного режима за взятки

Суд Пинского района вынес приговор по делу двух сотрудников местного мясокомбината, их судили по статьям о получении взятки (статья 430 УК) и о даче взятки (статья 431 УК). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Из материалов дела следует, что генеральный директор компании и начальница отдела внешнеэкономической деятельности «Пинского мясокомбината» с февраля 2020 года по октябрь 2021 года получали вознаграждения за отгрузки мясной продукции предприятия в адрес коммерческих организаций Казахстана. Всего они приняли денежные взятки в размере 49 тыс. долларов, а общая сумма вознаграждения составила 123,5 тыс. рублей. Также в деле фигурирует представитель компании, передававший взятки работникам мясокомбината.

Исходя из этого, суд признал их виновным и приговорил гендиректора комбината к 7 годам колонии усиленного режима, а начальницу отдела — к 5 годам колонии общего режима. Третьему обвиняемому присудили 5 лет колонии усиленного режима.

Ранее МВД отчитывалось о задержании директоров Пинского и Слуцкого мясокомбинатов. 24 мая директора Слуцкого мясокомбината приговорили к 4 годам колонии усиленного режима за получение взятки в крупном размере (часть 2 статьи 430 УК).