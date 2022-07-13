«Списки Задержанных»: в Смолевичах задержали военного эксперта Егора Лебедка

В Смолевичах задержали военно-политического обозревателя Егора Лебедка, сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных».

Фамилия эксперта появилась среди тех, кого задержали с 11 по 13 июля. Дата рождения и отчество, приведенное в канале, совпадает с данными Лебедка.

Причина задержания не уточняется.

Лебедок проходил службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Республики Беларусь на должности командира взвода.

С 2010 по 2014 годы был депутатом Смолевичского районного Совета депутатов 26-го созыва от Жодинского избирательного округа №1.

Лебедок выступает в СМИ в качестве военного эксперта. На его телеграм-канал подписаны 11 тысяч человек.