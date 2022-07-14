Суд в Витебске приговорил к 25 годам лишения свободы могилевчанина, который убил знакомого и закопал его в лесу

Витебский областной суд приговорил 59-летнего могилевчанина Б., обвиняемого в убийстве и разбое, к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, житель Могилева не хотел возвращать знакомому С. 30 тысяч долларов, запланировал убить его и отобрать сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов. Обвиняемый нашел напарника — Ц., а на себя взял «решение организационных вопросов и принятие мер конспирации».

С ноябре 2020 года по январь 2021 года Б. и Ц. собирали информацию о потерпевшем. Могилевчанин вырыл для него могилу в лесу и подготовился к совершению убийства: купил лопаты, кирпичи, камни, клейкую ленту, перчатки, шапки, маски для лица, мобильный телефон и сим-карту.

Б. и Ц. напали на потерпевшего в Витебске: сдавливали ему шею и нанесли не менее 17 ударов руками, кирпичом и камнем. С. скончался от полученных травм, а его тело отвезли к подготовленной могиле. По данным ведомства, Б. и Ц. завладели имуществом потерпевшего на сумму более 50 тысяч рублей.

Вину обвиняемый не признал и указал, что убийство совершил его напарник, пишет Генпрокуратура.

Суд признал могилевчанина виновным в разбое (часть 3 статьи 207 УК) и убийстве (подпункты 6, 12 и 15 части 2 статьи 139 УК). Его приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии в условиях особого режима со штрафом в размере 6,4 тысяч рублей.