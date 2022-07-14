Суд назначил 1,5 года колонии Змитру Дашкевичу, его жене — 3 года домашней химии

Суд Московского района Минска приговорил активиста Змитра Дашкевича к 1,5 годам лишения свободы, пишет правозащитный центр «Вясна».

Его жена Наста Дашкевич получила 3 года домашней химии. Суд признал супругов виновными в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции в августе 2020 года.

23 марта в квартире Дашкевичей прошел обыск. Через день суд арестовал Змитра Дашкевича на 15 суток. Позже активисту предъявили обвинения по статье о нарушении порядка за участие в акции 23 августа 2020 года. В апреле жену Дашкевича Насту вызвали в Следственный комитет на допрос; ей предъявили обвинения по тому же делу.

Семья воспитывает четверых детей. Их последний сын Даниил родился месяц назад — 15 июня.