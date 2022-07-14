«Вясна»: в Иваново силовики застрелили собаку учительницы, отбывающей домашнюю химию

В Иваново силовики застрелили собаку учительницы Елены Пуцикович, приговоренной к 2,5 годам домашней химии по статье о клевете (статья 188 УК РБ). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации центра, силовики пришли к Пуцикович 13 июля. Правозащитники сообщали о задержании учительницы, однако позже отметили, что она не была задержана. «Вясна» со ссылкой на соседей написала, что во время визита милиционеров были слышны выстрелы, а через некоторое время к дому Пуцикович приехала скорая и ветеринарная помощь. На следующий день правозащитники сообщили, что собаку учительницы застрелили.

За последние два дня, пишет «Вясна», в Иваново задержали шестерых человек. Троих из них уже осудили: Тамару Подымко оштрафовали на 960 рублей за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), Марину Киявец — на 928 рублей по той же статье, а Диану Михович арестовали на 15 суток по статье о неподчинении сотрудникам милиции (статья 24.3 КоАП).

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео задержаний в Иваново и Дрогичине. В «покаянных» фрагментах ролика участвуют пятеро — один из задержанных говорит, что силовики приехали к нему с обыском. По какому делу проходят обыски, в телеграм-канале не сообщается.