Близкий к силовикам телеграм‑канал опубликовал видео с задержанным военным экспертом Егором Лебедком

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанным накануне военным экспертом Егором Лебедком.

За что задержан Лебедок, авторы канала не сообщают.

После публикации этой новости блогу «Отражение» стало известно, что Егор Лебедок сейчас находится в ИВС на Окрестина. Его задержали утром 12 июля дома в Смолевичах. Во время обыска у Лебедка изъяли системный блок и мобильный телефон. По какой причине задержали аналитика, до сих пор неизвестно.

«Получив какую-то левую должность при штабе литовско-польских содержанок, отрабатывает их повестку, записывая различные видео с "мнением эксперта", поливая грязью российскую и белорусскую армию», — написано в посте «Сводки Центра».

На видео, прикрепленном к посту канала, Лебедок рассказывает, что является «военно-политическим обозревателем» и ведет свой телеграм-канал, «освещающий вопросы военной безопасности».

«Даю интервью каналам, которые признаны у нас экстремистскими, на тему войны в Украине, ну и на другие вопросы. В августе 2020 года посещал неразрешенные законодательством массовые мероприятия. Разместил у себя на странице в фейсбук плакат фашистской Германии. В настоящий момент задержан сотрудниками милиции», — говорит Лебедок на видео, с трудом сдерживая улыбку.

О задержании Егора Лебедка сообщил телеграм-канал «Списки Задержанных». Фамилия эксперта упоминалась среди тех, кого задержали с 11 по 13 июля.

Лебедок проходил службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в должности командира взвода. С 2010 по 2014 годы он был депутатом Смолевичского районного Совета депутатов.

Лебедок выступал в беларуских СМИ в качестве независимого военного эксперта. На его телеграм-канал подписаны 11 тысяч человек.

Обновлено в 13:52. Добавлена информация блога «Отражение».