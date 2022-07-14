Суд приговорил журналиста Intex‑press к 2,5 годам колонии; он переслал в «экстремистские» каналы фотографию военной техники

Брестский областной суд приговорил 23-летнего журналиста Intex-press Юрия Гонцаревича к 2,5 годам колонии, сообщает само издание.

Его признали виновным в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-3 УК) за то, что он переслал фотографию военной техники в «экстремистские» телеграм-каналы.

Согласно версии обвинения, Гонцаревич, «имея умысел на иное содействие экстремистской деятельности», 2 марта 2022 года отправил в бот телеграм-канала «Радыё Свабода» «фотоизображения военной авиатехники, находящейся на территории аэродрома 61 истребительной авиационной базы, дислоцирующейся в Барановичах, с подписью "аэродром в Барановичах"».

Свою вину Гонцаревич в суде признал полностью. Он мотивировал свой поступок тем, что «хотел показать, что в сторону Украины летают не белорусские самолеты, а российские, хотел доказать, что Беларусь не участвует в военных действиях», пишет Intex-press.

Юрия Гонцаревича задержали 27 апреля. В «покаяльном» видео корреспондент рассказал, что отправлял фото «предположительно, российской военной техники» изданиям «Зеркало» и «Радыё Свабода». Тогда его арестовали на 10 суток по неназванной административной статье. Вскоре против него было возбуждено уголовное дело.