Украина не будет высылать из страны беларуску, получившую благодарность за волонтерство от администрации Бучи

Украина не будет высылать из страны беларускую волонтерку Карину Потемкину, которая получила благодарность от Бучанской территориальной громады, утверждает в фейсбуке журналистка и депутатка Ирпенского городского совета Михайлина Скорик-Шкаровская.

«Наша Карина Потемкина, волонтерка из Бучи, остается в Украине. Имеем четкий сигнал от Государственной миграционной службы, что решение о ее высылке в лапы Лукашенко отменено. Ждем официальные документы», — написала Скорик-Шкаровская.

6 июля у Карины Потемкиной не приняли документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Сотрудница миграционной службы забрала у Потемкиной паспорт и сказала, что у нее будет штраф, но «минимальный, так как она волонтер». Спустя несколько дней в паспорт волонтерки поставили штамп о принудительном выдворении из страны. Волонтерка должна была покинуть Украину до 15 июля.

30 июня Катерине Потемкиной вручили благодарность за волонтерскую деятельность в Украине. Награждение проходило от лица Бучанской территориальной громады. Тогда Потемкина опубликовала на своей странице в фейсбук видео церемонии.

«У каждого сообщества есть своя работа. У каждой нации есть раны для заживления. В каждом сердце есть сила сделать это», — написала волонтерка на украинском языке.