Таксистка сутки возила на переднем сиденье несовершеннолетнюю пассажирку, умершую после употребления наркотиков

Таксистка сутки возила на переднем сиденье труп 17-летней девушки, вместе с которой ранее употребила наркотики. Об этом говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1».

В фильме рассказали, что умершую в такси девушку в прошлом году задерживали по подозрению в сбыте наркотиков. По словам начальника управления ГУНиПТЛ Сергея Мелещика, несовершеннолетняя «хотела найти мефедрон, а нашла метадон» и несколько раз вдохнула его. После девушке стало плохо и она потеряла сознание.

Таксистка и второй пассажир также употребили наркотики, поэтому не заметили, что несовершеннолетняя мертва. Спустя сутки водительница поняла, что пассажирка не подает признаков жизни, и вызвала милицию.