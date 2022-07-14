На свободу вышли украинские волонтеры, которые больше 100 дней провели в колонии на территории самопровозглашенной ДНР

Украинские волонтеры, которые доставляли в Мариуполь гуманитарную помощь и помогали эвакуироваться жителям города, освободились из плена в Еленовке. Об этом в сообщила украинская журналистка Альбина Львутина.

«Больше 100 дней в печально известной Еленовке. Но сейчас они наконец-то на воле! Спасибо всем причастным! Волонтеры-водители после нескольких месяцев плена снова со своими близкими. Они выехали из оккупированных территорий и уже в безопасности», — написала Львутина.

В конце марта в Мариуполе и его окрестностях пропали как минимум 30 украинских волонтеров, доставлявших в город гуманитарную помощь и помогавших эвакуироваться его жителям.

В начале июня «Медиазона» узнала, что волонтеров держат в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной ДНР. Там их удерживали в колонии больше 100 дней.

По информации фонда «Помогаем уехать», в Еленовке до сих пор находятся другие похищенные волонтеры.