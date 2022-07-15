«Наша Нiва»: в Дрогичине милиция задерживала более 20 местных жителей; их оштрафовали за «неповиновение должностному лицу»

Начиная со вторника милиция в Дрогичине задержала более 20 местных жителей, большинство из которых — предприниматели, пишет «Наша Нiва» со ссылкой на родственников задержанных и других местных жителей.

По информации издания, задержанных позже судили за «неповиновение должностному лицу» (статья 24.3 КоАП) и назначили штрафы от трех до пяти базовых величин.

«Люди, которых задержали, занимаются предпринимательской деятельностью. Из тех, кого могу назвать, — Андрей и Ирина Малашицкие. Сами они люди добрые, трудолюбивые. У них есть в городе свое кафе, магазины. Насколько знаю, они еще сдавали помещения другим предпринимателям. Также одна из особенностей — у большинства из задержанных дети находятся за границей. Имело ли это какое-то значение — не знаю», — рассказал изданию родственник одного из задержанных.

По словам одного из местных жителей, сотрудники милиции, производившие задержания, приехали из Минска.

«При обыске развернули все. Наши милиционеры так бы себя не вели. Они знают, что сегодня они так сделают, а завтра им нужно будет обратиться к кому-то из задержанных. Например, обувь отремонтировать, в кафе сходить или еще что-то. Они понимают, что им с этими людьми жить в одном городе. При обыске смотрели телефоны, если что-то находили, то забирали и компьютеры. Некоторым потом вернули, некоторым нет. Задержанным в среднем от 45 лет. Знаю, что тоже один молодой парень попал. Он вернулся из Чехии на какой-то период и его взяли», — рассказал собеседник «Нашай Нiвы».

По информации издания, обыски в Дрогичине проводили по уголовному делу, однако по какому именно — неизвестно.

«Для всех тайна, почему их трясли. Всем, к кому пришли, оформили административную статью 24.3. Их отправили в местный ИВС, на следующий день был суд. Дали небольшие штрафы (по три-пять базовых) и отпустили. Назвать имена и фамилии я не могу. Еще во вторник разговаривал с детьми остальных задержанных, мы решили пока не привлекать внимание к этому», — утверждает собеседник издания.

Как пишет «Наша Нiва» со ссылкой на источники в Дрогичине, среди задержанных были в том числе бывшие сотрудники милиции.

«Они уходили со службы не только из — за моральных убеждений, у них уже на тот момент были маленькие бизнесы, оформленные на других, например, им было за что кормиться», — передает издание слова источника.

«Наша Нiва» отмечает: 14 июля местная газета «Драгічынскі веснік» писала, что на территории Дрогичинского района пройдут мероприятия по подготовке военнослужащих и подразделений; при этом такие же учения в Иваново по датам совпали с массовыми задержаниями в этом районе.