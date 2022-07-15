Прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Столбцов, который разжег костер на железнодорожных путях

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против 43-летнего жителя Столбцов Г., который разжег костер на железнодорожных путях «с целью дестабилизации нормальной работы железнодорожного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правозащитного центра «Вясна», обвиняемого зовут Сергей Глебка.

Жителя Столбцов обвиняют в поджоге железнодорожных путей «с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти». Ему инкриминируют акт терроризма (часть 1 статьи 289 УК) и умышленное приведение в непригодное состояние железнодорожных путей (часть 4 статьи 309 УК).

Как пишет Генпрокуратура, в марте 2022 года глебка развел костер на главном пути непосредственно перед проездом пассажирского поезда — локомотивная бригада не успела применить экстренное торможение и состав проехал над огнем. Машинист поезда, ехавшего следом, успел остановить его перед местом возгорания.

«Действия Г. создали реальную угрозу наступления тяжких последствий в виде аварии, повреждения подвижного состава, гибели либо травмирования людей», — считают в ведомстве.

В пресс-релизе говорится, что житель Столбцов развел костер на путях «под влиянием деструктивных телеграм-каналов и новостных сайтов, чтобы оказать воздействие на принимаемые органами власти Беларуси решения».

В начале марта МВД рассказывало о задержании двоих жителей Столбцов — мужа и жены. Они, по версии ведомства, подожгли бревна на железнодорожных путях, чтобы помешать движению поездов. Пресс-служба МВД опубликовала комментарий с «покаянным» видео одного из задержанных — им был Сергей Глебка.

«Положил два полена на пути, так как насмотрелся телеграм-каналов. Был не согласен, хотел выразить свою поддержку и подпалил эти полена», — говорил он в ролике.

Обновлено 12:10. Добавлено имя обвиняемого.