Главу «Свободного профсоюза Белорусского» Николая Шараха арестовали на 15 суток

Суд арестовал главу «Свободного профсоюза Белорусского» Николая Шараха на 15 суток, сообщает телеграм-канал профсоюза.

По утверждению авторов канала, Шараха судили за «аватарку в Фейсбук». При этом не уточняется, по какой именно статье его арестовали. На странице Шараха в фейсбуке есть всего две аватарки: это одна и та же портретная фотография, но на второй ее версии добавлен флаг Украины.

14 июля о задержании главы «Свободного профсоюза Белорусского» сообщил телеграм-канал профсоюза. По информации пресс-службы СПБ, Шараха задержали по административной статье прямо из маршрутки — он возвращался домой после заседания о ликвидации профсоюза в Верховном Суде.

«Председателя опросили в качестве свидетеля и выставили за дверь. Решение суда так и неизвестно», — писали в телеграм-канале.