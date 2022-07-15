Студента из Бреста приговорили к 6 годам колонии за «создание виртуальной кнопки» на сайте «Черной карты оккупантов»

Брестский областной суд приговорил 23-летнего местного жителя и бывшего студента БрГТУ Константина Рудницкого к 6 годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 100 базовых величин за «создание виртуальной кнопки» для сайта «Черной карты оккупантов», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Рудницкого обвинили в пособничестве в незаконных действиях с персональными данными (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 203-1 УК) и пособничестве в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК). Суд вынес приговор еще 12 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

По версии Следственного комитета, Рудницкий связался с администраторами «экстремистского» телеграм-канала, в котором публикуют личные данные силовиков и их близких, и предложил свою помощь. Позднее он сделал на сайте организации кнопку, «функция которой заключалась в выводе информации для печати».

В декабре 2021 года провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанным, который представился как студент брестского университета Константин Рудницкий. Он сказал, что участвовал в доработке «Черной книги Беларуси», где публикуются личные данные силовиков и должностных лиц.

Тогда же в телеграм-канале «Кибер Граф Муравьёв Виленский» показали скриншоты с, как утверждается, перепиской обвиняемого с организацией «Кибер-Партизаны», где пользователь под ником Konstantin Rudnitsky предложил свои услуги — и его попросили помочь с «Черной картой оккупантов». Это отдельный проект, не связанный с «Черной книгой Беларуси».

СК утверждает, что в ходе обыска у брестчанина изъяли ноутбук, где обнаружили файлы, «созданные для осуществления функции печати», а в содержимом кода нашли комментарии обвиняемого, в которых он объяснял работу кода. Как утверждали в ведомстве, Рудницкий в ходе допроса сказал, что полностью понимал незаконность действий администраторов сайтов, но полагался на конфиденциальность.

Изначально против молодого человека возбудили уголовное дело о пособничестве в незаконном распространении персональных данных силовиков для применения насилия (часть 6 статьи 16 и статья 364 УК) и для воздействия на них (часть 6 статьи 16 и статья 365 УК), а также вменили ему пособничество в незаконном распространении персональных данных должностных лиц для применения насилия (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 366 УК) и для их оскорбления (часть 6 статьи 16 и статья 369 УК). Помимо этого, Рудницкого обвинили в пособничестве в незаконном распространении персональных данных (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 203-1 УК).

Как уточняют правозащитники, позже прокуратура переквалифицировала обвинение, потому Рудницкого судили по другим статьям.