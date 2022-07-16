Европол задержал 11 человек, которые перевозили мигрантов в ЕС через Беларусь

Европол сообщила о задержании 11 человек, которые перевозили мигрантов из Беларуси в ЕС, сообщает полицейская служба.

13 июля силовики задержали 10 мужчин в возрасте от 24 до 39 лет в Польше и одного в Великобритании. Обыски прошли в Германии, Литве и Польше. По информации Европола, эта группа перевезла 662 мигранта.

Польская погранслужба утверждает, что в группу входили представили «фанатских» движений.

20 представителей той же «преступной сети» арестовали в январе 2022 года в Польше. Тогда у них конфисковали боле полумиллиона евро.

По сообщению Европола, контрабандисты использовали три маршрута из Ирака через Турцию для перевозки мигрантов:

В Беларусь, а затем в сторону Польши и Германии;

Через Россию и Беларусь в сторону Латвии и Германии;

Через Россию и Беларуси в направлении Литвы, Польши и Германии.