Суд приговорил к 8 годам колонии мозырянина, обвиняемого по девяти статьям УК

Гродненский областной суд приговорил мозырянина Евгения Зборовского, включенного в «список террористов», к 8 годам колонии усиленного режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Когда был оглашен приговор, правозащитники не уточняют. По информации «Вясны», суд признал Зборовского виновным по девяти статьям: приготовление к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 293 УК), оскорбление (часть 1 статьи 268 УК) и клевета на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

Кроме того, его обвинили в разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК) за комментарии о силовиках, в финансировании «экстремистской деятельности» (часть 1 и 2 статьи 361-2 УК) за перевод администраторам телеграм-каналов средств в криптовалюте. Также Евгения Зборовского признали виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), незаконном обороте наркотиков без цели сбыта (часть 1 статьи 328 УК), незаконном хранении оружия и боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК) и перемещении их через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

По информации правозащитников, в суде Зборовский частично признал вину.

«Он объяснил, что был не согласен с итогами выборов президента Беларуси [в 2020 году], и именно поэтому решил действовать активно», — передает «Вясна».

В конце июня КГБ внес Евгения Зборовского в список лиц, «причастных к террористической деятельности».