Суд в Гомеле приговорил местного жителя к 3 годам колонии за отправку видео с военной техникой «экстремистскому формированию»

Гомельский областной суд приговорил местного жителя к 3 годам колонии за то, что он снял на видео российскую военную технику и отправил запись «экстремистскому формированию». На момент съемки гомельчанину было 17 лет, говорится в пресс-релизе Верховного суда.

Суд признал местного жителя виновным в содействии экстремистской деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК).

По данным обвинения, 27 февраля, а также 1 и 2 марта обвиняемый отправил в телеграм-канал, признанный «экстремистским формированием», видео с российской военной техникой. Гомельчанин оставлял к записям комментарии о передвижении техники и ее «отличительных особенностях», говорится в пресс-релизе.