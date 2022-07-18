Провластный телеграм‑канал рассказал о задержании на границе с Украиной гомельчанина, который хотел вступить в полк Калиновского

Провластный телеграм-канал «Жёстко, но честно Гомель» рассказал о задержании на границе с Украиной Александра Айнутдинова, который хотел вступить в полк Кастуся Калиновского.

В «покаянном» видео Айнутдинов рассказывает, что хотел вступить в полк Калиновского, чтобы помочь украинцам. Он говорит, что познакомился с человеком из оттуда, который называл себя «Бессмертным». После этого гомельчанин решил самостоятельно пересечь границу Беларуси с Украиной, где его и задержали.

Как стало известно «Медиазоне» благодаря «Киберпартизанам», 26 октября 2020 Александр Айнутдинов получил 10 суток ареста по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

30 июня пограничная служба Беларуси писала, что двое неизвестных намеривались незаконно пересечь границу Беларуси и Украины. Тогда же в заявлении уточнили, что одного из них удалось задержать, но «внятных пояснений относительно цели пребывания вблизи границы задержанный предоставить не смог».

В июле «Радыё Свабода» со ссылкой на комментарий пограничной службы Украины рассказала о задержании беларуского пограничника на украинской территории. Пограничная служба Украины тогда заверила, что задержанный говорил и о своих единомышленниках. «Но на приграничной зоне их выявили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь границу смог только он один», — сказали в пограничной службе.