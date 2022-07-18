Гродненский суд приговорил многодетную мать к пяти годам колонии по статьям о клевете

Гродненский областной суд приговорил ранее осужденную на домашнюю химию многодетную мать Юлию Лаптанович к пяти годам колонии по делу о клевете, сообщает «Вясна».

Лаптанович признали виновной по шести статьям Уголовного кодекса: о клевете (статья 188 УК), о создании условий для оскорбления представителя власти (статья 369 УК), о создании условий для оскорбления судьи (статья 389 УК), об угрозе насилия в отношении должностного лица (статья 366 УК), о незаконных действиях в отношении персональной информации (статья 203 УК) и о содействии экстремистской деятельности (статья 361 УК).

Следствие утверждало, что в июле 2021 года многодетная мать получила сообщение от пользователя, который предлагал ей деньги за информацию о служебных лицах. Во время следствия Лаптанович объясняла, что согласилась на это предложение из-за тяжелого материального состояния: ее муж находился в колонии, а она воспитывала троих детей.

Муж Лаптанович осужден в 2021 году по «делу хороводов» на 2,5 года колонии. Вместе с ним по делу тогда проходила и она сама, но суд приговорил ее к трем годам домашней химии. В октябре 2021 года дома у Юлии прошел обыск, а после ее задержали по новому уголовного делу.