Журналистка TUT.BY Елена Толкачева вышла из СИЗО

Из СИЗО вышла журналистка TUT.BY Елена Толкачева, написала в фейсбуке журналистка Ольга Лойко, которая проходит с Толкачевой по одному делу.

Толкачеву задержали 18 мая 2021 года вместе с другими фигурантами «дела TUT.BY». Она провела под стражей 14 месяцев.

13 мая из СИЗО отпустили бывшего главного инженера TUT.BY Аллу Лапатко. Чуть раньше из СИЗО №1 вышли бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко и главный бухгалтер Анжела Ассад. Изменили меру пресечения и главной редакторке политико-экономического блока новостей Ольге Лойко, заместителю генерального директора по техническим вопросам Александру Дайнеко и менеджеру Publisher Box Андрею Авдеева.

Все они находятся под подпиской о неразглашении, предъявленные им обвинения не сняты. В заключении остаются генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова.

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом компаниях hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они, как и руководители предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).