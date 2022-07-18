СБУ: Украина арестовала три беларуских локомотива, перевозивших российских военных и технику

Украина арестовала три тепловоза «Беларускай чыгункі», которые перевозили личный состав и технику российских войск, сообщает служба безопасности Украины. Примерная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 миллионов гривен.

По данным следствия, локомотивы задействовали для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения российских войск к северным границам Украины. Сотрудники СБУ нашли тепловозы на территории Киевщины, пишут в ведомстве.

В пресс-релизе сообщается, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены, свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (часть 4 статьи 110-2 УК Украины).