Силовики опубликовали видео с задержанными руководителями компаний, которые консультировали призывников

Силовики опубликовали видео с задержанными руководителями компаний «Призывник.бай» и «Армихелп», которые консультируют призывников, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

На видео 29-летний соучредитель «Призывник.бай» в белой майке говорит, что его компания помогает получить военный билет или отсрочку от армии. Также показали другого задержанного в черной майке, который является владельцем сайта.

33-летний задержанный в бежевом поло говорит о том, что является администратором ресурса Armihelp.by и признается в том, что ранее участвовал в митингах и состоял в «деструктивных» телеграм-каналах. На милицейском видео другой человек в серой куртке представляется соучредителем ресурса и говорит о том, что дома у него были обнаружены медицинская пипетка и курительный аппарат.

Во время милицейского видео на фоне играет песня группы Status Quo «In The Army Now». Какие статьи им вменяются и почему их задержали — не уточняется.

Утром 18 июля блогер Антон Мотолько заметил, что перестали открываться сайты, которые помогают призывникам получить военный билет без службы в армии. «Медиазона» изучила эти сайты и пообщалась с их представителями. Один из них находился под подпиской о неразглашении.