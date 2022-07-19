Николая Автуховича, который в СИЗО держит голодовку, поместили в карцер

Обвиняемого по «делу Автуховича» предпринимателя Николая Автуховича, который в СИЗО держит сухую голодовку, и активистку Ольгу Майорову, которая проходит с ним по одному делу, поместили в карцер. Об этом 18 июля стало известно правозащитному центру «Вясна».

Как утверждают правозащитники, Автуховича и Майорову пометили в карцер за «нарушение порядка». Срок и точные причины, почему так произошло, «Вясне» неизвестны. По информации центра, Николай Автухович 8 день держит сухую голодовку. Его требование к администрации тюрьмы — передача корреспонденции.

На судебном заседании 11 июля обвиняемый отметил, что получает письма только от матери. Тогда же он объявил о начале голодовки, писала «Вясна».

Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года члены группы приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Владелец Renault, пытаясь спасти свою машину, припаркованную вблизи горящего Audi, получил телесные повреждения.

Кроме Автуховича по делу проходят еще 11 человек, в том числе активистка Ольга Майорова, которую по тв называли ведущей соцсетей предпринимателя.

Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.