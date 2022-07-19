С бывшей сотрудницы ГАИ взыскали на 1 900 рублей больше, чем она единоразово получила при заключении контракта

С бывшей сотрудницы ГАИ Ольги Дрогоновой, которая в одиночку воспитывает троих детей, взыскали 8 600 рублей, сообщает блог «Отражение». Это на 1 900 рублей больше, чем ей выплатили при заключении контракта.

Гомельчанка проработала в милиции 14 лет. Последнее время — в ГАИ. 17 мая, пока она с двумя детьми находилась на больничном, ее уволили по собственному желанию, не заплатив зарплату за месяц.

По ее словам, на следующий день из отдела кадров пришел документ с требованием вернуть 6 699 рублей в течение месяца. Эти деньги ей единоразово выплатили при заключении пятилетнего контракта. Позже юрист ведомства потребовал выплатить и подоходный налог.

Гомельчанка отказалась его возвращать и ждала, пока ее вызовут в суд. Но, по ее словам, суд прошел без нее и там подтвердили, что ей нужно вернуть 7 700 рублей. Однако с карты у нее списали 8 600 рублей.

По ее словам, она согласна с первоначальной суммой, но не с той, которую у нее списали.

— Сейчас ходят за мной по пятам, звонят, угрожают, если не оплачу, лишат водительского удостоверения. Приходят домой, долбят в дверь. Звонят старшему сыну. Он боится выйти на улицу, я тоже боюсь, — говорит бывшая сотрудница ГАИ.

Начальник УГАИ Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша отказал в комментарии журналистам блога «Отражение», сославшись на наличие пресс-службы. Оперативно связаться с ней не удалось.