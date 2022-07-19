Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала расследование о посадке самолета Ryanair с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой. Полный текст доступен на сайте организации.

Совет ICAO признал, что информация о бомбе на рейсе FR4978 Ryanair была заведомо ложной и угрожала его безопасности. Кроме того, угроза взрыва была доведена до сведения летного экипажа «по указанию высокопоставленных должностных лиц правительства Беларусь».

Представитель Совета от Российской Федерации не согласился с доводами комиссии.

Совет поручил передать выводы отчета всем государствам-членам ICAO, а также сообщить о нарушении Беларусью Чикагской конвенции Ассамблее ICAO на сессии, которая пройдет осенью.

Отчет и решение совета будет направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту.

Спустя месяц стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.

В январе 2022 года Роман Протасевич объявил о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Белякова .

6 мая 2022 года суд в Гродно приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии, признав девушку виновной в разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

