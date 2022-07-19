Суд арестовал кобринчанина на 10 суток за бело‑красно‑белый лист бумаги на балконе; он вывесил его, чтобы подставить супругу

4 июля суд Кобринского района арестовал на 10 суток местного жителя по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП) за бело-красно-белый лист на балконе, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало только спустя две недели.

Согласно опубликованному решению, Б. признал вину и рассказал, что 2 июля разместил на балконе бело-красно-белый лист, так «как поругался с супругой и хотел, чтобы её привлекли к административной ответственности».

Согласно справке дежурного, в РОВД поступило сообщение о том, на втором этаже на окне «наклеен лист с БЧБ символикой». В тот же вечер мужчину задержали. Что произошло с супругой — не уточняется.