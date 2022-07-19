Верховный суд прекратил деятельность пяти независимых профсоюзов, такое заявление опубликовала Генеральная прокуратура.

Решение о прекращении деятельности принято в отношении Свободного профсоюза Беларусского, Свободного профсоюза металлистов,

Беларусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Беларусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и Ассоциации профсоюзов «Беларусский конгресс демократических профсоюзов».

10 июня Генпрокурор направил в Верховный суд иск с просьбой прекратить деятельность профсоюзов. Утверждалось, что «с 2020 года деятельность отдельных профсоюзов» в Беларуси «приобрела политизированный характер».