Суд приговорил россиянина, который дважды прыгнул через Вечный огонь на площади Победы, к 1 году и 1 месяцу колонии

15 июля суд Партизанского района Минска приговорил гражданина России К., который прыгал через Вечный огонь на площади Победы, к 1 году и 1 месяцу колонии по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК), сообщает пресс-служба. Известно об этом стало 4 дня спустя.

29 апреля обвиняемый «не менее 2 раз встав на мраморную плиту» 2 раза перепрыгнул Вечный огонь. При этом он снимал себя на видео.

По информации пресс-службы, К. вину признал в полном объеме и раскаялся.

О задержании К. стало известно в начале июля. Тогда издание «Минск-Новости» написало, что «бдительные минчане, проезжавшие мимо» сообщили о прыжках россиянина в милицию.

Старший помощник прокурора Партизанского района Виктор Шубич рассказал, что обвиняемый работает менеджером в частной российской компании, на иждивении имеет двоих малолетних детей.