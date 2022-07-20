Против польского дальнобойщика возбудили уголовное дело за попытку дать взятку беларускому таможеннику

Против 57-летнего гражданина Польши возбудили уголовное дело за попытку дать взятку (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 431 УК) сотруднику брестской таможни, сообщает Генпрокуратура.

Как пишет ведомство, 12 июля водитель-международник с грузом въезжал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи» и вместе с документами передал таможеннику взятку в размере 100 евро за «выполнение действий по службе, входящих в его компетенцию». Сотрудник таможни отказался принимать деньги и сообщил о возникшей ситуации в правоохранительные органы, говорится в пресс-релизе.

Дальнобойщик пояснил, что его документы не соответствовали требованиям таможни, и он решил дать взятку, чтобы довезти груз до пункта перегрузки в Беларуси, пишет прокуратура.

Пресс-служба отмечает, что водителя заключили под стражу.