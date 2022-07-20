КГБ признал «экстремистским формированием» профессиональный союз беларусов в Британии

КГБ включил в список «экстремистских формирований» некоммерческую организацию «Профессиональный союз беларусов в Британии».

В ведомстве считают, что организация, находящаяся в Лондоне, осуществляет «экстремистскую деятельность, направленную на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, посредством одноименных интернет-сайта и страницы в социальной сети "Facebook"».

На страницу НКО в фейсбуке подписаны 153 человека. Последняя запись в сообществе датируется 16 мая — в ней организация отчитывается о помощи полку Кастуся Калиновского.

«Вместе с другими беларускими организациями мы собираем деньги на поддержку беларуского батальона. На прошлых выходных из Англии погнали уже чевертую хонду, нагруженную снаряжением, нужным батальону», — говорится в посте.

На сайте союза указано, что в созданный в 2009 году профессиональный союз белорусов в Британии (PUBB) входят «только по приглашениям».

Своими целями организация называет способствование установлению личных, социальных и деловых связей между беларускими профессионалами, работающими в Великобритании, и их связям с Беларусью; и создание среды, способствующей общению беларуских профессионалов на беларуском языке.