«Белсат»: в полку Калиновского есть дедовщина, а с добровольцев собирают «десятину»

Полк Калиновского собирает с добровольцев «десятину», а среди бойцов установилась дедовщина, пишет «Белсат» со ссылкой на анонимного бывшего добровольца полка.

Как рассказал изданию экс-доброволец, каждый боец полка обязан перечислять на счет полка 10% своего заработка — издание пишет, что всего зарплата добровольца составляет 56 тысяч гривен. По словам собеседника «Белсата», целью сбора с добровольцев в штабе полка назвали выплаты семьям погибших бойцов — при этом правительство Украины еще в феврале опубликовало указ о таких выплатах.

Также, по словам неназванного добровольца, в учебном подразделении батальона «Волат» «царила дедовщина вперемешку с уставщиной», а новобранцев запугивали и унижали, из-за чего те уезжали, не дождавшись контрактов и военных билетов.

В качестве примеров дедовщины собеседник «Белсата» привел случай с постановкой одного из добровольцев на караульную смену сутки через сутки. В одну из ночей новобранец выстрелил из своего оружия — пострадавших при этом не было. За этот проступок ему приказали сутки носить бронежилет с «обидным словом», от чего тот отказался и уехал. Бывший доброволец Тихон Клюкач подтвердил изданию, что речь идет о нем.

В качестве еще одного примера дедовщины анонимный экс-доброволец назвал случай, когда одного из новобранцев принудили «ходить сутки с детским водяным автоматом вместо боевого». Этот доброволец также покинул подразделение.

Еще один собеседник издания — бывший доброволец Юрий, рассказал, что в марте он написал сообщение в закрытом чате, где высказал недовольство тем, что его не подменили после суток проведенных на боевом дежурстве. По его словам, после этого к месту его дежурства подъехали две машины, у него забрали автомат, а потом избили. Как утверждает Юрий, избивал его доброволец Артем Войнич с позывным «Ваниш», и он же позже предложил Юрию записать видео с извинениями.

В пресс-службе полка Калиновского изданию подтвердили, что с бойцов действительно собирают деньги. По утверждению полка, инициаторами создания штабного фонда выступили сами добровольцы, а деньги из него предназначены на нужды раненых бойцов.

В ответ на вопросы «Белсата» о дедовщине, в пресс-службе ответили, что некоторые новобранцы «далеки от понимания особенностей военной службы» и воспринимают «общепринятый военный регламент» как «покушение на их свободу и личность». Все это, утверждают в полку, создает проблемы с субординацией и готовностью «воспринимать наказания, регламентированные согласно уставу ВСУ».

На вопрос о конкретных случаях с водяным автоматом в пресс-службе пояснили: «Нарушение воинской дисциплины, самовольные выходы в магазин с оружием. Хочешь быть по форме на гражданке? Тогда получай не боевое оружие, а игрушечный пистолет».

Похожим образом пресс-служба прокомментировала и ситуацию с бронежилетом: «Проступок глупый — наказание соответствующее. На бронежилете бойца на один день появилась безобидная надпись "Спроси, почему я в бронежилете"».

На вопрос «Белсата» об избиении добровольца Юрия Артемом Войничем с позывным «Ваниш», пресс-служба ответила, что полк — «чисто мужской коллектив», состоящий из разных людей, потому между ними могут возникать конфликты.

«Мы знаем полную хронологию конфликта с "безосновательно избитым", имеем скрины переписки и другие доказательства, которые могут прояснить истинные причины инцидента. Но с бойцами работают психологи, руководство полка прикладывает усилия по тимбилдингу и создании в батальонах духа братства, взаимоуважения, доверия, чтобы свести подобные инциденты к минимуму», — сказали в пресс-службе.